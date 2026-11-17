"Уже второй раз за месяц один из важных объектов в Киевской области получил повреждения из-за российской атаки", - отметили в ДТЭК.

Сейчас энергетики ожидают разрешения от спасателей и военных начать осмотр оборудования - восстановление начнется, как только ситуация станет безопаснее. В то же время, усложнять ремонт могут повторные воздушные тревоги.

Ткаченко сообщил, что вражеские удары повредили объекты энергетической инфраструктуры в Белоцерковском и Бориспольском районах.

"К сожалению, в Бориспольском районе ранения получил мужчина. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он.

Глава ОГА добавил, что на местах работают все соответствующие службы, последствия российской атаки ликвидируются.