Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"

По состоянию на 17.00, на боевом дежурстве осталось два надводных ракетоносителя. Их общий залп составляет до 16 "Калибров".

В ОК "Юг" предупредили, что уровень ракетной опасности очень высокий.

Россия накапливает ракеты

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия сейчас избегает массовых ударов, поскольку вероятно накапливает ракеты, чтобы позже использовать их для "более коварных намерений".

"Очевидно, враг что-то накапливает, подходит для каких-то более коварных намерений. Можно лишь думать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил он.

Как рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сегодня Россия, по меньшей мере, в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101.

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