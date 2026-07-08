Россия ударила по Запорожью: тысячи без света, повреждены здания, есть раненые

Более 15 тысяч абонентов остались без света

В результате российской атаки в Запорожье было нарушено электроснабжение 15 342 абонентов. Без электричества остались 14 574 бытовых потребителя и 768 юридических лиц. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры и возвращением света жителям.

Повреждены предприятие и гаражный кооператив

Один из ударов пришелся по предприятию пищевой промышленности. В результате разрушено производственное помещение, ранения получил 43-летний сотрудник. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще одна российская управляемая авиабомба попала по территории гаражного кооператива. Взрывом разрушены и повреждены здания.

По информации областных властей, при ударе по гаражному кооперативу пострадали два человека — 76-летние мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Таким образом, по последним данным, в результате российской атаки на Запорожье пострадали три человека. Специалисты продолжают ликвидировать последствия обстрела и уточнять масштабы разрушений.