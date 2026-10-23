Россия ударила по Украине новой модификацией "Герани-5" с оптической навигацией, - "Флэш"

Впервые "Герань-5 К5-К" зафиксировали около месяца назад. Главное отличие от предыдущих версий - оптическая навигация.

Она позволяет ориентироваться по изображению местности, а не только по спутниковым сигналам, пытающимся глушить средства РЭБ.

Кроме того, в новой модификации увеличены:

дальность полета;

скорость;

высота.

Фото: Россия атаковала Украину новой модификацией "Герани-5" под названием "Герань-5 К5-К" (t.me/serhii_flash)

По словам Бескрестнова, в тот же день Россия применила и новую бюджетную ракету "Филина", которую тоже впервые заметили всего месяц назад.