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Россия ударила по Украине новой модификацией "Герани-5" с оптической навигацией, - "Флэш"

00:50 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: советник президента Украины Сергей Бескрестнов (t.me/serhii_flash)

Россия атаковала Украину новой модификацией "Герани-5" под названием "Герань-5 К5-К". Ракета получила систему оптической навигации, а также большую дальность, скорость и высоту полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента по вопросам оборонных технологий Сергея Бескрестнова ("Флеша").

Впервые "Герань-5 К5-К" зафиксировали около месяца назад. Главное отличие от предыдущих версий - оптическая навигация.

Она позволяет ориентироваться по изображению местности, а не только по спутниковым сигналам, пытающимся глушить средства РЭБ.

Кроме того, в новой модификации увеличены:

  • дальность полета;
  • скорость;
  • высота.
Фото: Россия атаковала Украину новой модификацией "Герани-5" под названием "Герань-5 К5-К" (t.me/serhii_flash)

По словам Бескрестнова, в тот же день Россия применила и новую бюджетную ракету "Филина", которую тоже впервые заметили всего месяц назад.

Накануне Бескрестнов показал новую ракету "Филина", которой Россия пытается заменить "шахеды". Она летит на расстояние до 1200 км со скоростью до 800 км/ч и на высоте до 6 км, а ее боевая часть по весу сравнима с одним-двумя "шахедами".

Применять крылатую ракету "Филин" против Украины Россия начала еще в конце лета. В ГУР тогда объяснили, что враг делает ставку на дешевые средства поражения с российскими двигателями.

Вместе с тем, разведка отслеживает иностранные детали в российском оружии. В частности, ГУР обнародовало перечень зарубежных компонентов в навигационных модулях "Комета" , защищенных от помех РЭБ. Эти блоки оккупанты массово устанавливают на ракеты и дроны.

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