RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила по ТЦ в Запорожье, возник масштабный пожар

23:34 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: спасатели тушат пожар (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне в четверг вечером, 17 сентября, в очередной раз атаковали Запорожье. В этот раз враг попал по торговому центру, в результате чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Михаила Семикина.

По его словам, сегодня целями окупантов в Запорожье стали гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, а также торговые центры.

"К вечеру враг нанес удар по супермаркету на правобережье - сейчас там бушует масштабный пожар. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.

Семикин добавил, что враг уничтожает ассортимент гречки и соли, но призвал не поддаваться панике и не скупать продукты промышленного масштаба.

В то же время, сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров тоже подтвердил атаку по ТЦ, и судя по опубликованным фото, под ударом оказался торговый центр "Амстор".

Другие обстрелы Запорожья

Напомним, что сегодня россияне атаковали FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья. В результате атаки пострадали люди.

Также мы писали, что утром 17 сентября россияне нанесли новый удар по "Запорожстали". В результате обстрела были повреждены производственные объекты и инфраструктура предприятия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗапорожьеВойна в Украине