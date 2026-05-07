Россия ударила по поезду в Николаевской области, два рейса задерживаются

В "Укрзализныце" сообщили о новой атаке на пассажирский подвижной состав в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона, однако пассажиры и сотрудники железной дороги не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".
Как сообщили в компании, под удар попал пассажирский подвижной состав, который находился на территории Николаевской области.
В результате атаки повреждения получили локомотив и два вагона-прикрытия.
В "Укрзализныце" уточнили, что на момент удара все люди находились в безопасном месте, поэтому обошлось без пострадавших.
После завершения воздушной тревоги железнодорожники оперативно нашли резервный локомотив, чтобы восстановить движение поездов.
В результате рейс №101/102 Николаев — Лозовая отправился с задержкой на 2 часа 11 минут.
Поезд №206 Николаев — Херсон выехал позже графика на 1 час 11 минут.
Несмотря на очередную атаку, движение поездов в прифронтовых областях не останавливают.
В компании подчеркнули, что продолжают обеспечивать перевозки пассажиров даже в условиях постоянной угрозы.
"Не останавливаем движение в прифронтовых регионах, но просим быть внимательными и учитывать команды поездной бригады".
Напоминаем, что украинский бизнес предупреждает, что жесткое ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов может привести к сокращению рабочего парка и нехватке подвижного состава.
На фоне войны это способно увеличить логистические затраты для экономики, поэтому представители рынка выступают за пересмотр правил продления срока службы вагонов.
Отметим, что "Укрзализныця" введит новые правила возврата железнодорожных билетов. Изменения начали действовать со 2 мая и предусматривают обновленный механизм компенсации средств в зависимости от времени отмены поездки пассажиром.