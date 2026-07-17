Россия ударила по объектам "Нафтогаза" в трех областях, они остановились

Россия нанесла новый удар

Временный руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко сообщил, что утром и в течение почти всего дня российские войска массировано атаковали производственные объекты компании в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

По его словам, для ударов противник применял беспилотники различных типов, в том числе реактивные.

Пожары и разрушения

В результате обстрелов на нескольких объектах возникли пожары, также зафиксированы серьезные разрушения производственной инфраструктуры.

Федоренко отметил, что благодаря заранее принятым мерам безопасности персонал не пострадал и во время атаки находился в укрытиях.

Из-за угрозы повторных ударов специалисты пока не могут полностью оценить масштабы повреждений оборудования. Работа атакованных объектов временно остановлена.

Цель атак

По словам руководителя компании, Россия продолжает систематически наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре Украины.

Он подчеркнул, что целью таких атак является сокращение украинской добычи газа, осложнение подготовки к отопительному сезону и создание дополнительных рисков в зимний период.

Новое руководство и задачи

Федоренко также сообщил, что в этих условиях Наблюдательный совет назначил его исполняющим обязанности председателя правления "Нафтогаза".

"Это большая ответственность для меня", — отметил он.

По его словам, ключевыми задачами компании остаются формирование необходимых запасов газа, оперативное восстановление поврежденной инфраструктуры, выполнение договоренностей с международными партнерами и сохранение темпов работы, достигнутых за последний год под руководством Сергея Корецкого.

Федоренко подчеркнул, что компания осознает все существующие вызовы и будет делать все возможное, чтобы обеспечить страну газом и продолжить подготовку к зиме, несмотря на постоянные российские атаки.