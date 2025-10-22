Россия ударила по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области: что известно

Массированная атака на Киев и регионы Украины

С утра 22 октября Россия осуществила очередную массированную атаку дронами по столице Украины и ряду регионов.

Начиная с пяти часов утра, в Киеве раздавались взрывы - последствия зафиксированы по меньшей мере в четырех районах: Днепровском, Дарницком, Деснянском и Печерском.

В пострадавших районах работают экстренные службы, везде вызвали медиков.

По последним данным, количество погибших в столице возросло до двух человек. Также сообщается о 5 раненых, среди которых 2-летний ребенок. Спасатели показали фото последствий ударов, на которых видны разрушения жилых домов и повреждения инфраструктуры.

Под вражеским огнем оказались и другие регионы. В Запорожье в результате ночной атаки пострадали более десяти человек, проводилась эвакуация жителей из опасных зон. Без электроснабжения остались около двух тысяч потребителей.