Россия ударила по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области: что известно

Из-за очередной атаки РФ на энергетический объект ДТЭК в Одесской области без электричества оказались более 14 тысяч семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и ГСЧС.
Энергетики сообщили, что во время ночной атаки российские оккупанты снова атаковали энергетические объекты в Одесской области.
"Ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области", - отметили в компании.
Известно, что энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и уже вернули свет 14 200 семьям.
"Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - добавили в ДТЭК.
Заметим, что, по данным ГСЧС, по состоянию на утро в Измаиле работают 23 "Пункты несокрушимости".
"В результате попаданий в городе Измаил вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. "К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - добавили спасатели.
С утра 22 октября Россия осуществила очередную массированную атаку дронами по столице Украины и ряду регионов.
Начиная с пяти часов утра, в Киеве раздавались взрывы - последствия зафиксированы по меньшей мере в четырех районах: Днепровском, Дарницком, Деснянском и Печерском.
В пострадавших районах работают экстренные службы, везде вызвали медиков.
По последним данным, количество погибших в столице возросло до двух человек. Также сообщается о 5 раненых, среди которых 2-летний ребенок. Спасатели показали фото последствий ударов, на которых видны разрушения жилых домов и повреждения инфраструктуры.
Подробнее о первых последствиях утренней атаки по Киеву, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что спасатели в свою очередь показали фото последствий вражеской атаки на столицу.
Под вражеским огнем оказались и другие регионы. В Запорожье в результате ночной атаки пострадали более десяти человек, проводилась эвакуация жителей из опасных зон. Без электроснабжения остались около двух тысяч потребителей.