Россия ударила по двум энергообъектам ДТЭК на Днепропетровщине

"Вчера вечером один из объектов ДТЭК Днепровские электросети атаковали "Шахеды". Сегодня утром другой объект подвергся удару реактивного дрона", - говорится в заявлении.

В ДТЭК сообщили, что в результате обстрелов было повреждено энергооборудование, возник пожар. Отмечается, что работники не пострадали.

"Несмотря на постоянные атаки, делаем все возможное, чтобы в каждом доме было электроснабжение", - подчеркнули в компании.