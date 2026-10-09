Россия ударила по двум энергообъектам ДТЭК на Днепропетровщине

Российские оккупанты в пятницу, 9 октября, ударили по двум энергетическим объектам ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Вчера вечером один из объектов ДТЭК Днепровские электросети атаковали "Шахеды". Сегодня утром другой объект подвергся удару реактивного дрона", - говорится в заявлении.
В ДТЭК сообщили, что в результате обстрелов было повреждено энергооборудование, возник пожар. Отмечается, что работники не пострадали.
"Несмотря на постоянные атаки, делаем все возможное, чтобы в каждом доме было электроснабжение", - подчеркнули в компании.
Напомним, 8 октября россияне ударили по важному для Киева энергообъекту. После этого в столице начались серьезные проблемы с электроснабжением.
Отметим, сегодня в Украине ужесточили графики отключений света. У части потребителей ограничения будут достигать 2,5 очереди вместо анонсированных ранее 2 очередей.