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Россия ударила дроном по пятиэтажке в Виннице, есть пострадавшие

08:56 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Россия ударила дроном по пятиэтажке в Виннице (ГСЧС)

Под утро 25 октября русские войска ударили беспилотником по жилой пятиэтажке в Виннице. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

По ее словам, в результате попадания есть разрушение между вторым и третьим этажами. Полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом машины.

Шесть человек пострадали. Один человек госпитализирован.

В результате массированной атаки в области также есть разрушение объектов критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.

Все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбор завалов. На месте привлечены более 60 чрезвычайников и 14 единиц техники.

Также поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда были эвакуированы 15 подопечных.

Напомним, в ночь на 25 октября россияне атаковали дронами Винницу и область. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения и частичный блекаут.

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