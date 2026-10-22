Россия ударила дроном по электричке в Харьковской области (фото, видео)

Российские войска днем ударили беспилотником по пассажирскому электропоезду в Харьковской области, в результате чего вспыхнул пожар в главном вагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительной информации, в результате вражеского удара обошлось без пострадавших.

Несмотря на угрозу повторных обстрелов со стороны врага, спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Напомним, что это не первая массированная атака на транспортную систему.

В частности, ранее УЗ снова попала под массированную атаку РФ, в результате чего фиксировались серьезные повреждения инфраструктуры и задержки поездов.

Кроме того, на фоне постоянных угроз и обстрелов встречаются и другие внештатные ситуации.

Так, недавно поезд "Укрзализныци" двинулся посреди поля после тревоги, оставив часть пассажиров, выходивших из вагонов в безопасное место.

Тогда состав рейса "Львов - Черновцы" уехал после отбоя воздушной тревоги, оставив посреди поля 25 пассажиров.