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Россия ударила дроном по электричке в Харьковской области (фото, видео)

18:40 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россия ударила дроном по электричке в Харьковской области (фото, видео) Фото: РФ ударила по электричке в Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)
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Российские войска днем ударили беспилотником по пассажирскому электропоезду в Харьковской области, в результате чего вспыхнул пожар в главном вагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Атака произошла днем, под ударом вражеского БПЛА оказался пассажирский электропоезд.

Из-за удара загорелся главный вагон поезда.

Несмотря на угрозу повторных обстрелов со стороны врага, спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Фото: РФ ударила по электричке в Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)Фото: РФ ударила по электричке в Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)Фото: РФ ударила по электричке в Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)Фото: РФ ударила по электричке в Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)Фото: РФ ударила по электричке в Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)

По предварительной информации, в результате вражеского удара обошлось без пострадавших.

Напомним, что это не первая массированная атака на транспортную систему.

В частности, ранее УЗ снова попала под массированную атаку РФ, в результате чего фиксировались серьезные повреждения инфраструктуры и задержки поездов.

Кроме того, на фоне постоянных угроз и обстрелов встречаются и другие внештатные ситуации.

Так, недавно поезд "Укрзализныци" двинулся посреди поля после тревоги, оставив часть пассажиров, выходивших из вагонов в безопасное место.

Тогда состав рейса "Львов - Черновцы" уехал после отбоя воздушной тревоги, оставив посреди поля 25 пассажиров.

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