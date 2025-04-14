Россия снова ударила баллистикой по Сумам

"Приход баллистического вооружения врага в городе Сумы", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Деталей о том, куда ударили россияне, и какой именно ракетой, пока нет.

До такой информации военных в сети сообщали о взрыве в Сумах во время воздушной тревоги.

Обновлено 21:51

В Сумской областной военной администрации отметили, что "прилет" был зафиксирован в окрестностях Сумской городской общины.

"Предварительно люди не пострадали. Последствия атаки россиян уточняются", - добавили в ведомстве.