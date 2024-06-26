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Россия ударила из авиации по домам под Харьковом: есть пострадавшие, фото разрушений

Фото: РФ ударила по домам в селе под Харьковом (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала село Бобровка под Харьковом. Оккупанты ударили из авиации по домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, во вторник, 25 июня, около 16:45 российские войска нанесли авиаудары по дачным секторам в селе Бобровка Харьковского района.

В результате атаки ранения получили шесть человек. Среди них три женщины в возрасте 61, 86 и 41 лет и три мужчины 46, 57 и 67 лет. Кроме того, из-за обстрела повреждены по меньшей мере 20 дачных домовладений, автомобили, хозяйственные здания.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Фото: россияне атаковали село под Харьковом (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области идут боевые действия на двух направлениях - на Купянском и Харьковском (на севере области). Пока продвижение врага на указанных участках не фиксируется, ВСУ держат оборону.

Однако россияне ежедневно обстреливают прифронтовые и приграничные населенные пункты области. Харьков почти ежедневно находится под вражеским огнем. Глава ОВА Олег Синегубов заявлял, что оккупанты используют Харьков как плацдарм для испытаний модифицированных боеприпасов.

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