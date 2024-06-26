Россия ударила из авиации по домам под Харьковом: есть пострадавшие, фото разрушений

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области идут боевые действия на двух направлениях - на Купянском и Харьковском (на севере области). Пока продвижение врага на указанных участках не фиксируется, ВСУ держат оборону.

Однако россияне ежедневно обстреливают прифронтовые и приграничные населенные пункты области. Харьков почти ежедневно находится под вражеским огнем. Глава ОВА Олег Синегубов заявлял, что оккупанты используют Харьков как плацдарм для испытаний модифицированных боеприпасов.

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