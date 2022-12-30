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Россия вчера выпустила по Украине 70 ракет, 58 - сбили

Фото: ПВО вчера сбила 58 из 70 российских ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ходе вчерашней массированной атаки выпустила по Украине 70 ракет. Бойцы противовоздушной обороны уничтожили 58 вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ходе вчерашней ракетной атаки защитники уничтожили в Киевской области российский беспилотник "Орлан-10". Оккупанты планировали использовать БПЛА для воздушной разведки и выявления позиций украинской ПВО.

Также вчера силы ПВО уничтожили на востоке Украины три разведывательных дрона россиян и вертолет Ми-8.

Кроме того, военные призывают украинцев не публиковать данные об обстрелах, позициях ПВО и другую информацию, которая может помочь врагу во время последующих атак.

Напомним, российская армия в ночь на 30 декабря пыталась атаковать Украину иранскими дронами Shahed. Однако ПВО сбила все 16 беспилотников, которые выпустили оккупанты.

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