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Россия узаконила депортацию жителей с оккупированных территорий Украины

Иллюстративное фото: Россия узаконила депортацию жителей с оккупированных территорий Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В России внесли изменения в закон "О военном положении", которые, в частности, разрешают проводить выборы на оккупированных территориях и депортировать жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий "закон".

Закон уже подписал российский диктатор Владимир Путин.

Так, в законе РФ "О военном положении" прописали возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

При этом в законе также появилась возможность проведения референдумов и выборов в органы госвласти и органы местного самоуправления, если решение о них принял Центризбирком "по результатам консультаций c федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти".

Согласно "закону", выборы можно будет проводить как на всей территории, где введено военное положение, так и только на ее части.

Отметим, что с 20 октября 2022 года РФ якобы "ввела военное положение" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

Депортация украинцев

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия проводит кампанию по вывозу украинцев, в частности детей, с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, в Россию или Беларусь.

Недавно Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

В марте Международный уголовный суд даже выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией украинских детей в Россию.

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