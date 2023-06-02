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Россия укрепила границу курсантами под предлогом стажировки, - Генштаб

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российское военное руководство приняло решение укрепить западную границу курсантами. Оправдывается "прохождением стажировки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Для укрепления западной границы было направлено около 200 курсантов, которых вооружили стрелковым оружием и гранатометами.

"Так, 31 мая, около 200 курсантов III курса вооруженных стрелковым оружием и гранатометами уже отправлены к западной границе Российской Федерации под предлогом прохождения стажировки", - пишет Генштаб.

Рейд в Белгородскую область

Вчера, 1 июня, "Русский добровольческий корпус" начал вторую фазу рейда в российский регион. Воины ударили "Градами" по зданию МВД в Шебекино. Во время обстрела в нем находилось много силовиков, которых россияне согнали из-за объявленного плана "Крепость". Тем временем "Легион России" уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

Также сегодня стало известно о том, что российские власти, из-за активности в регионе партизан и ДРГ, начали в срочном порядке перебрасывать подразделения спецназовцев в Белгородскую область.

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