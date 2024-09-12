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Россия ударила по судну с пшеницей для Египта в Черном море

Украина, Четверг 12 сентября 2024 16:02
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Россия ударила по судну с пшеницей для Египта в Черном море Фото: Россия ударила по судну с пшеницей для Египта (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные выпустили ракету по гражданскому судну. Пострадал груз пшеницы, который был направлен в Египет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод", - заявил президент

Он отметил, что, по предварительным данным, обошлось без человеческих потерь.

Зеленский подчеркнул, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы украинского экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света.

"Критическая наша поставка продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины – защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", - заметил глава государства.

Фото: Россия ударила по судну с пшеницей для Египта (t.me/V_Zelenskiy_official)

Он подчеркнул, что сейчас Украина ожидает реакцию мира.

"Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", - подытожил он.

Украинский морской коридор

Напомним, что после выхода России из "зернового соглашения" в июле прошлого года, был создан специальный морской коридор. Его основное предназначение - защита зерна, которое вывозится из портов.

С 15 марта 2024 года украинский коридор, проходящий через порты "Большой Одессы", начал работу в круглосуточном режиме, что увеличило показатели экспорта аграрной и другой продукции на 20%.

В августе украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинские экспортеры в первом полугодии 2024 года увеличили физические объемы продаж своих товаров на 35%. Заметим, что это довоенные характеристики экспорта.

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Владимир Зеленский Египет Война России против Украины Зерновой коридор
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