Россия - тюрьма народов. Кулеба призвал ОБСЕ заняться правами нацменьшинств в РФ

Кулеба рассказал, что во время переговоров с Боргом был поднят вопрос прав национальных меньшинств на территории России. И речь не только об украинском меньшинстве.

"Недавние события в Уфе показали, что Россия - это тюрьма народов. Башкиры встали в защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны (речь о протестах после приговора для Фаиля Алсынова - ред.)", - отметил украинский министр.

Он также напомнил, что Россия активно мобилизует для войны против Украины именно представителей нацменьшинств. Так она пытается продолжить агрессию и проводит этнические чистки на собственной территории.

"У ОБСЕ есть инструменты для защиты прав нацменьшинств. В частности, существует институт верховного комиссара по вопросам нацменьшинств. Считаем, что нужно вплотную заняться этой проблематикой", - добавил глава МИД Украины.

Он призвал ОБСЕ сделать вопрос защиты нацменьшинств в России одним из приоритетных в повестке дня.

Протесты в Уфе

Напомним, несколько недель назад в Уфе несколько сотен человек начали протесты после того, как суд РФ назначил активисту Фаилю Алсынову 4 года тюрьмы.

Его обвинили в разжигании ненависти или вражды. Сам активист вину не признал.

Напомним, еще в октябре прошлого года в Центре нацсопротивления сообщали о том, что в рядах российской армии участились этнические конфликты.