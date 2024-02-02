RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия - тюрьма народов. Кулеба призвал ОБСЕ заняться правами нацменьшинств в РФ

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо заняться правами нацменьшинств в России. Этот вопрос должен стать приоритетным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом.

Кулеба рассказал, что во время переговоров с Боргом был поднят вопрос прав национальных меньшинств на территории России. И речь не только об украинском меньшинстве. 

"Недавние события в Уфе показали, что Россия - это тюрьма народов. Башкиры встали в защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны (речь о протестах после приговора для Фаиля Алсынова - ред.)", - отметил украинский министр. 

Он также напомнил, что Россия активно мобилизует для войны против Украины именно представителей нацменьшинств. Так она пытается продолжить агрессию и проводит этнические чистки на собственной территории. 

"У ОБСЕ есть инструменты для защиты прав нацменьшинств. В частности, существует институт верховного комиссара по вопросам нацменьшинств. Считаем, что нужно вплотную заняться этой проблематикой", - добавил глава МИД Украины. 

Он призвал ОБСЕ сделать вопрос защиты нацменьшинств в России одним из приоритетных в повестке дня. 

Протесты в Уфе

Напомним, несколько недель назад в Уфе несколько сотен человек начали протесты после того, как суд РФ назначил активисту Фаилю Алсынову 4 года тюрьмы. 

Его обвинили в разжигании ненависти или вражды. Сам активист вину не признал. 

Напомним, еще в октябре прошлого года в Центре нацсопротивления сообщали о том, что в рядах российской армии участились этнические конфликты

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕМИД УкраиныДмитрий КулебаВойна России против Украины