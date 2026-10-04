RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия цинично пригрозила усилить удары по Украине

13:58 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия заявила о намерении усилить удары по Украине после слов президента Владимира Зеленского о возможных атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Российское ведомство заявило, что после слов Зеленского Вооруженные силы РФ якобы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других регионах Украины.

При этом российская сторона возложила ответственность за возможное ужесточение атак на украинское руководство.

В Минобороны РФ утверждают, что российские удары по Украине якобы являются ответом на атаки украинской стороны.

В частности, российское ведомство обвинило Украину в ударах по гражданским объектам на территории РФ и заявило о попытках сорвать проведение выборов в Государственную думу.

В заявлении также говорится о якобы ударах по избирательным участкам, в результате которых, по утверждению российской стороны, погибли шесть человек. Независимое подтверждение этих утверждений в заявлении не приведено.

Кроме того, российское Минобороны заявило о якобы массированной атаке более 1600 украинских ударных беспилотников по гражданским объектам в Москве 19-20 сентября.

Также в ведомстве упомянули о якобы попытках атак во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге в июне 2026 года.

"После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины будут усилены", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал три условия, которые, по его словам, необходимы для "устойчивого мира" с Украиной.

Среди них – нейтральный и неядерный статус Украины, отказ от курса, который Москва называет "националистическим", и признание оккупированных территорий частью России.

Медведев также заявил, что если Украина не согласится на эти требования, Россия якобы попытается добиться их военным путем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны РФРоссийская ФедерацияУкраина