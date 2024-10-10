Россия держит в Черном море два ракетоносителя: какой возможен залп "Калибров"

Так, по состоянию на 06:00 в акватории Черного моря находятся два российских корабля. Оба судна являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В Азовском море, как и в прошлые дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако их продолжают замечать в Средиземном море. В частности, военные зафиксировали там 2 судна, одно из которых является носителем "Калибров" и его залп может составлять до 4 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 9 судов, из них 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, военные отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 годая (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.