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Россия держит на дежурстве в морях три боевых корабля. Есть ли угроза ракетной атаки

Иллюстративное фото: Россия держит на дежурстве в морях три боевых корабля (t.me_nexta live)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация держит на боевом дежурстве три корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

Как отметили в ведомстве, в зоне их ответственности враг не прекращает попыток выбить подразделения украинских военных с позиций на левобережье Днепра.

"Однако, понеся постоянные потери, скованный сложными погодными условиями и системным подрывом логистики и морального духа противник решился лишь на 3 штурма, которые традиционно оказались неудачными. Оккупанты продолжают активно вести аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны".

Кроме этого, сейчас на дежурстве в море 3 боевых корабля вражеского флота. Два – в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 13 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

В частности, по данным Института изучения войны, предварительно ВСУ успешно контратаковали вблизи Орлянки (юго-восточнее Купянска) и освободили 1,7 квадратных километров территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 12 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 368 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 11 артсистем и 16 ББМ.

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