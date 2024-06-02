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Россия за неделю атаковала Украину тысячей ракет, дронов и КАБов, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская армия за последнюю неделю применила против Украины около 1000 ракет, дронов и управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор - это то, что Россия пытается распространить. Лишь за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами", - написал президент в Telegram.

По его словам, защитить жизнь украинцев, страдающих российскими обстрелами, могло бы достаточное количество систем ПВО и обеспечения ВСУ необходимым дальнобойным оружием. Также, как подчеркнул президент, мир должен давить на Россию, чтобы она не успевала адаптироваться.

"Это путь к приближению мира. Российский террор должен проиграть. Мир способен обеспечить это", - добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 1 июня российская армия массированно обстреляла Украину ударными дронами и ракетами. Под ударом находились объекты энергетики, в частности ДнепроГЭС в Запорожье.

После этой массированной атаки президент Зеленский заявлял, что Украине требуются дополнительные системы ПВО Patriot и расширение поставок истребителей F-16.

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Война России против УкраиныВладимир Зеленский