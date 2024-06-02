Россия за неделю атаковала Украину тысячей ракет, дронов и КАБов, - Зеленский

Российская армия за последнюю неделю применила против Украины около 1000 ракет, дронов и управляемых авиационных бомб (КАБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Владимира Зеленского в Telegram.
"Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор - это то, что Россия пытается распространить. Лишь за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами", - написал президент в Telegram.
По его словам, защитить жизнь украинцев, страдающих российскими обстрелами, могло бы достаточное количество систем ПВО и обеспечения ВСУ необходимым дальнобойным оружием. Также, как подчеркнул президент, мир должен давить на Россию, чтобы она не успевала адаптироваться.
"Это путь к приближению мира. Российский террор должен проиграть. Мир способен обеспечить это", - добавил Зеленский.
Напомним, в ночь на 1 июня российская армия массированно обстреляла Украину ударными дронами и ракетами. Под ударом находились объекты энергетики, в частности ДнепроГЭС в Запорожье.
После этой массированной атаки президент Зеленский заявлял, что Украине требуются дополнительные системы ПВО Patriot и расширение поставок истребителей F-16.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.