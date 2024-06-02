Россия за неделю атаковала Украину тысячей ракет, дронов и КАБов, - Зеленский

"Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор - это то, что Россия пытается распространить. Лишь за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами", - написал президент в Telegram.

По его словам, защитить жизнь украинцев, страдающих российскими обстрелами, могло бы достаточное количество систем ПВО и обеспечения ВСУ необходимым дальнобойным оружием. Также, как подчеркнул президент, мир должен давить на Россию, чтобы она не успевала адаптироваться.

"Это путь к приближению мира. Российский террор должен проиграть. Мир способен обеспечить это", - добавил Зеленский.