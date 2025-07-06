Россия давит по всей линии фронта: Генштаб назвал самые горячие направления

Российские войска совершили 6074 обстрела, из них 119 из реактивных систем залпового огня, и выпустили 3724 дрона-камикадзе.

Также агрессор нанес один ракетный и 65 авиаударов, применив две ракеты и 117 управляемых авиабомб.

Авиаударам подверглись населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Силы обороны Украины поразили два пункта управления, четыре артиллерийские системы и семь районов сосредоточения личного состава и техники врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражено 23 атаки. Россияне совершили 10 авиаударов, сбросили 28 КАБов и 312 раз открывали артиллерийский огонь, включая 10 обстрелов из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 7 боестолкновений в районах Волчанска и Амбарного.

На Купянском направлении враг пытался штурмовать позиции Сил обороны вблизи Голубовки, Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая и Купянска. В целом - восемь атак.

На Лиманском направлении зафиксировано 37 атак возле Новоегоровки, Грековки, Карповки, Зеленой Долины, Колодязов, Нового Мира, Редкодуба, Мирного, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении произошло 7 боестолкновений в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении отбито шесть атак вблизи Белой Горы, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг штурмовал позиции ВСУ в районах Торецка, Дилиевки и Русиного Яра - всего шесть атак.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 59 атак в районах Полтавки, Малиновки, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Разино, Орехового, Дачного, Звирово, Удачного, Новосергиевки, Муравки, Новопавловки, Алексеевки и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филиала и Покровска.

На Новопавловском направлении отбито 18 штурмов в районах Звезды, Толстого, Воскресенки, Запорожья, Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении россияне 8 раз пытались продвинуться вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении захватчики атаковали позиции ВСУ в районе Каменского пять раз.

На Приднепровском направлении зафиксирована одна безуспешная атака врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.