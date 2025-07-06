Россия давит по всей линии фронта: Генштаб назвал самые горячие направления

За прошедшие сутки на фронте произошло 200 боевых столкновений. Основная активность зафиксирована на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Российские войска совершили 6074 обстрела, из них 119 из реактивных систем залпового огня, и выпустили 3724 дрона-камикадзе.
Также агрессор нанес один ракетный и 65 авиаударов, применив две ракеты и 117 управляемых авиабомб.
Авиаударам подверглись населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Силы обороны Украины поразили два пункта управления, четыре артиллерийские системы и семь районов сосредоточения личного состава и техники врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражено 23 атаки. Россияне совершили 10 авиаударов, сбросили 28 КАБов и 312 раз открывали артиллерийский огонь, включая 10 обстрелов из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 7 боестолкновений в районах Волчанска и Амбарного.
На Купянском направлении враг пытался штурмовать позиции Сил обороны вблизи Голубовки, Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая и Купянска. В целом - восемь атак.
На Лиманском направлении зафиксировано 37 атак возле Новоегоровки, Грековки, Карповки, Зеленой Долины, Колодязов, Нового Мира, Редкодуба, Мирного, Торского и Григорьевки.
На Северском направлении произошло 7 боестолкновений в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении отбито шесть атак вблизи Белой Горы, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг штурмовал позиции ВСУ в районах Торецка, Дилиевки и Русиного Яра - всего шесть атак.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 59 атак в районах Полтавки, Малиновки, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Разино, Орехового, Дачного, Звирово, Удачного, Новосергиевки, Муравки, Новопавловки, Алексеевки и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филиала и Покровска.
На Новопавловском направлении отбито 18 штурмов в районах Звезды, Толстого, Воскресенки, Запорожья, Шевченко и Новополя.
На Гуляйпольском направлении россияне 8 раз пытались продвинуться вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении захватчики атаковали позиции ВСУ в районе Каменского пять раз.
На Приднепровском направлении зафиксирована одна безуспешная атака врага.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Заметим, что на сегодня, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, один самолет, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 104 единицы автомобильной техники оккупантов.
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