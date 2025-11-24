Россия давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

По данным Генштаба, вчера противник нанес 52 авиационных удара и сбросил 129 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 5628 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Славянск, Константиновка Донецкой области; Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Также поразили четыре артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны и склад материально-технического имущества противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили девять атак оккупантов, противник нанес пять авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиабомб, и совершил 138 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера состоялось три вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять вражеских попыток продвинуться вперед в районах в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник совершил две попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Алексеевка, Вербово, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.