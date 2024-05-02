Россия тайно поставляет нефть в КНДР, несмотря на ограничения ООН, - Белый дом

"В то же время, когда Москва наложила вето на продление мандата комиссии (ООН по мониторингу санкций против КНДР, - ред.), Россия доставляла очищенную нефть из порта "Восточный" в КНДР", - сказал Кирби.

По его словам, в марте Россия доставила в Северную Корею более 165 тысяч баррелей нефтепродуктов.

"Россия отправляла нефтепродукты из порта "Восточный" в КНДР. Российские поставки уже подтолкнули импорт в КНДР выше 500 баррелей в год, установленного Совбезом ООН", - отметил представитель Белого дома.

По словам источников Reuters, учитывая, что коммерческие порты РФ и Северной Кореи находят достаточно близко, Россия может продолжать эти поставки "бесконечно долго".

Кирби также добавил, что США будут налагать санкции "против тех, кто работает над содействием передачам оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР".