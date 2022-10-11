RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия и НАТО никогда не были так близки к конфликту, как сегодня, - Генштаб Чехии

Фото: Россия и НАТО никогда не были так близки к конфликту, как сегодня (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Россия и НАТО не были ближе к настоящему конфликту, чем когда-либо. Период предупреждения перед возможным конфликтом может быть кратким.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

По словам начальника Генштаба чешской армии Карела Ржека, сегодня у НАТО есть четко определенный противник в Европе, несмотря на то, что долгое время Альянс пытался не называть Россию угрозой.

В то же время Ржека не верит в скорейшее завершение войны в Украине.

"Может произойти все что угодно, но я его не вижу. Сейчас мы говорим о том, насколько плохим - более-менее - будет решение", – отметил начальник Генштаба Чехии.

Ржека заверил, что Чехия является полноценным членом НАТО и ее армии всегда готова защитить себя и Альянс.

"Мы не должны забывать, зачем у нас есть армия и вооруженные силы. Армия для того, чтобы воевать, она должна готовиться к войне и в этой роли она незаменима", - добавил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация