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Россия и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, - Гаюн

Фото: в Беларуси начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, вероятного носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал". Взлет этого самолета является причиной воздушных тревог в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Вчера в Беларуси трижды фиксировали взлет самолета-разведчика и истребителей МиГ-31К. Однако последние два случая имели несколько странных совпадений. В частности, то, что самолеты не вернулись на аэродром Мачулищи, из которого вылетали.

"Гаюн" отмечает, что вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня они совершали взлеты с аэродрома Мачулищи, и звук взлета был очень похож на МиГ-31К и А-50.

"Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, вероятно, цель была симитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа отмечает, что отличить взлет Су от МиГ крайне затруднительно без визуального наблюдения.

Напомним, вчера в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов российских МиГ-31К в Беларуси.

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