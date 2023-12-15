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В Беларуси начали внезапную проверку сил ПВО

Беларусь, Пятница 15 декабря 2023 14:55
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В Беларуси начали внезапную проверку сил ПВО Фото: в Беларуси внезапно начали проверку сил ПВО (uk_wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Согласно плану командующего министерством обороны Беларуси, в воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка сил по противовоздушной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

"При проверке подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЗРК С-400 находится на вооружении только 15-й зенитной ракетной бригады.

Кроме того, проходили интенсивные полеты самолетов и вертолетов всех трех авиабаз военно-воздушных сил Беларуси.

"При проверке личному составу предстоит выполнять задачи по выявлению и условному уничтожению контрольных целей", - объясняет цели мониторинговая группа

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, стоит отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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