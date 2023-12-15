В Беларуси начали внезапную проверку сил ПВО

Согласно плану командующего министерством обороны Беларуси, в воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка сил по противовоздушной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

"При проверке подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЗРК С-400 находится на вооружении только 15-й зенитной ракетной бригады.

Кроме того, проходили интенсивные полеты самолетов и вертолетов всех трех авиабаз военно-воздушных сил Беларуси.

"При проверке личному составу предстоит выполнять задачи по выявлению и условному уничтожению контрольных целей", - объясняет цели мониторинговая группа