Россия сопровождает "теневой флот" в Балтии военными кораблями: Финляндия обеспокоена

Россия начала обеспечивать военное сопровождение танкеров теневого флота в Финском заливе. Это беспрецедентная практика.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в эфире Yle.
"Российское военное присутствие в регионе было всегда... Однако новое в текущей ситуации то, что Россия сопровождает коммерческие танкеры из своего теневого флота в узком проходе Финского залива. При этом задействованы военные корабли и вооруженные силы", - сказал Хяккянен.
В то же время, в ВМС Финляндии также заявили, что заметили рост военного трафика в Финском заливе. Хяккянен добавил, что пока не видит в этом непосредственной угрозы для Финляндии.
"Но то, что Россия укрепляет свои военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это факт", - заявил он.
Недавно Военно-морские силы Эстонии сообщили об инциденте с судном "Ягуар", которое находится под британскими санкциями и двигалось без государственного флага. Когда эстонский флот приказал ему остановиться, экипаж отказался сотрудничать и не изменил курс в международных водах.
В ответ на это к танкеру приблизился российский истребитель Су-35, который сделал круг над судном и кратковременно нарушил воздушное пространство Эстонии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия подняла истребитель в воздух именно в тот момент, когда Таллинн пытался перехватить нефтяной танкер в Балтийском море. По его словам, судно, вероятно, является частью так называемого "теневого флота" и находится под санкциями.
"Москва готова защищать "теневой флот"... Ситуация действительно серьезная", - заявил министр.
Вскоре в НАТО отреагировали на нарушение истребителем РФ воздушного пространства Эстонии.
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