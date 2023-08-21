Россия создает еще одну армию на оккупированном юге Украины, - британская разведка

Россия расширяет свои военные структуры перед лицом реалий военного времени. Создается еще одно новое формирование - 18-я общевойсковая армия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в настоящее время в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.
По данным британской разведки, новая армия, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.
"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где иду ожесточенные бои", - отмечают в Минобороны Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что Россия начала формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы на оккупированной территории Украины.
Российские власти уделяют первоочередное внимание внесению поправок в законодательство, позволяющих быстро призывать в армию больше мужчин. Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив действующий нижний предел в 18 лет.
Кроме того, был повышен верхний возрастной предел для подлежащих призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.
Вместе с тем, по данным британской разведки, контрнаступление ВСУ на юге уже истощило силы двух российских армий.
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