Россия представляет угрозу для всех европейских стран, - президент Евросовета
В ЕС предупреждают, что Россия представляет угрозу для всех европейских стран. Это коллективная угроза, независимо от того, как далеко страна ЕС находится от Москвы.
Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Такое заявление Кошта сделал в интервью агентству AFP накануне саммита лидеров ЕС, который состоится 20 марта.
"Естественно, что соседи России больше всего обеспокоены Россией - это само собой разумеется. Но важно, чтобы все были обеспокоены, чтобы все понимали, что это коллективная угроза", - сказал президент Евросовета.
У него также спросили, должна ли Европа начать ограничивать оборонные закупки европейскими компаниями. В ответ Кошта напомнил о необходимости перевооружения ЕС.
"Это вопрос времени. Оборудование, которое нам нужно сейчас, мы должны покупать там, где оно доступно - в Европе, Южной Корее, Японии, США или Турции", - заявил глава Евросовета.
Кошта добавил, что в долгосрочной перспективе важна не только закупка, но и производство, а для этого нужно укреплять промышленную и технологическую базу.
План перевооружения Европы
Напомним, Еврокомиссия в марте представила план ReArm Europe по перевооружению на 150 млрд евро. На саммите 6 марта лидеры ЕС согласовали его.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объясняла, что план предусматривает предоставление странам-членам фискальное пространство для инвестирования в оборону.
Как отмечают западные СМИ, Франция и Германия поспорили из-за плана перевооружения. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что к проекту должны быть привлечены и другие дружественные страны, но президент Франции Эммануэль Макрон выступает против.
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