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Россия стала жертвой холодов на фоне попыток "заморозить" Украину

Понедельник 08 января 2024 16:49
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Россия стала жертвой холодов на фоне попыток "заморозить" Украину Фото: Россия стала жертвой холодов на фоне попыток "заморозить" Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Энергетическая инфраструктура России вышла из строя после наступления сильных морозов. Несмотря на это, Кремль продолжает тратить огромное количество средств на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины в Telegram.

Как отмечают в Центре, российские города, в том числе Москва и Санкт-Петербург, страдают от выведения из строя систем отопления. Это происходит при сильных морозах.

При этом финансирование такой острой проблемы в России не обеспечивают, поскольку кремлевский режим тратит миллиарды рублей на войну против Украины.

"Российская энергетическая инфраструктура вышла из строя сама - даже без массированных ракетных атак, которыми РФ пытается вывести из строя украинскую энергетику", - подчеркивают в Центре.

Одни из причин таких проблем с системами отопления - нехватка специалистов, которых отправили на войну, и отсутствие технологий из-за санкций.

"Кремль рассчитывал использовать холод как оружие против Украины и Европы, а жертвой морозов стали сами россияне", - добавили в Центре.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину, в частности объекты критической инфраструктуры, при помощи дронов и ракет.

К примеру, 2 января враг применил десятки ракет. Украинским защитникам удалось сбить 72 ракеты, большинство из них - в районе Киева.

В результате падения обломков в Киеве и области начались проблемы с электроснабжением и отоплением, но их быстро исправили.

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