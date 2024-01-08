Россия стала жертвой холодов на фоне попыток "заморозить" Украину
Энергетическая инфраструктура России вышла из строя после наступления сильных морозов. Несмотря на это, Кремль продолжает тратить огромное количество средств на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины в Telegram.
Как отмечают в Центре, российские города, в том числе Москва и Санкт-Петербург, страдают от выведения из строя систем отопления. Это происходит при сильных морозах.
При этом финансирование такой острой проблемы в России не обеспечивают, поскольку кремлевский режим тратит миллиарды рублей на войну против Украины.
"Российская энергетическая инфраструктура вышла из строя сама - даже без массированных ракетных атак, которыми РФ пытается вывести из строя украинскую энергетику", - подчеркивают в Центре.
Одни из причин таких проблем с системами отопления - нехватка специалистов, которых отправили на войну, и отсутствие технологий из-за санкций.
"Кремль рассчитывал использовать холод как оружие против Украины и Европы, а жертвой морозов стали сами россияне", - добавили в Центре.
Атаки россиян
Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину, в частности объекты критической инфраструктуры, при помощи дронов и ракет.
К примеру, 2 января враг применил десятки ракет. Украинским защитникам удалось сбить 72 ракеты, большинство из них - в районе Киева.
В результате падения обломков в Киеве и области начались проблемы с электроснабжением и отоплением, но их быстро исправили.
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