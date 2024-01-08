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Росія стала жертвою холодів на тлі спроб "заморозити" Україну

Понеділок 08 січня 2024 16:49
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Росія стала жертвою холодів на тлі спроб "заморозити" Україну Фото: Росія стала жертвою холодів на тлі спроб "заморозити" Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Енергетична інфраструктура Росії вийшла з ладу після настання сильних морозів. Попри це Кремль продовжує витрачати величезну кількість коштів на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України в Telegram.

Як зазначають у Центрі, російські міста, зокрема Москва та Санкт-Петербург, страждають від виведення з ладу систем опалення. Це відбувається за сильних морозів.

При цьому фінансування такої гострої проблеми в Росії не забезпечують, оскільки кремлівський режим витрачає мільярди рублів на війну проти України.

"Російська енергетична інфраструктура вийшла з ладу сама - навіть без масованих ракетних атак, якими РФ намагається вивести з ладу українську енергетику", - наголошують у Центрі.

Однією з причин таких проблем з системами опалення є нестача фахівців, яких відправили на війну, та відсутність технологій через санкції.

"Кремль розраховував використовувати холод як зброю проти України та Європи, а жертвою морозів стали самі росіяни", - додали у Центрі.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну, зокрема об'єкти критичної інфраструктури, за допомогою дронів та ракет.

Наприклад, 2 січня ворог застосував десятки ракет. Українським захисникам вдалося збити 72 ракети, більшість з них - у районі Києва.

Внаслідок падіння уламків у Києві та області почалися проблеми з електропостачанням та опаленням, але їх швидко виправили.

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