Россия не справляется с размещением и обучением мобилизованных, - британская разведка

Россия сталкивается с трудностями в размещении и обучении мобилизованных. Осенний призыв в армию пришлось отложить на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ об обычном осеннем призывном цикле, который направлен на обучение 120 тысяч призывников. По закону эти призывники не могут быть отправлены за пределы России. Это отдельная категория от лиц, мобилизуемых в рамках приказа о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года.

Цикл призыва начнется 1 ноября 2022 года, на месяц позже, чем обычно. Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность России обучать и вооружать большое количество новых призывников, считают в британской разведке.

"Проблемы с размещением, обучением, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного персонала являются значительными. Недостатки российской административной и логистической систем будут и впредь подрывать эти усилия", - говорится в сообщении Минобороны Британии.