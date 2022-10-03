Путин необычно быстро признал проблемы с мобилизаций, - британская разведка

Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России, "частичной" мобилизации. В армию берут не тех, кого планировали, и размещают в палаточных лагерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, Путин 29 сентября 2022 года обратился к своему совету национальной безопасности по поводу мобилизации, о которой он объявил 21 сентября. Он сказал, что в ходе этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, "и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

"Необычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, о котором заявили Путин и министерство обороны", - говорится в сообщении.

Поскольку призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские официальные лица, вероятно, изо всех сил пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями, отмечается в сообщении Минобороны Британии.