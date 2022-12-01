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Россия сегодня обстреляла предприятия ДТЭК: два работника ранены

Фото: Россия сегодня обстреляла предприятия ДТЭК (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 1 декабря, российские войска совершили очередной обстрел энергетических предприятий "ДТЭК Энерго". Два работника получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"В результате вражеской атаки ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь и доставлена в больницу. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Как добавляют в компании, за последние два месяца энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" подверглись уже 16 террористических атак России.

"В результате них 24 энергетики получили ранения, 3 погибли. Также были пострадали среди спасателей и работников подрядных организаций", - констатируют в ДТЭК.

Как сообщалось, в Украине сегодня, 1 декабря, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Опасность с воздуха сохранялась во всех регионах, кроме оккупированного Крыма.

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