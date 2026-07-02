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Главная » Новости » Война в Украине

Россия скатилась к "шаговому наступлению" в Украине, - ISW

12:06 02.07.2026 Чт
2 мин
Армия РФ побила новый антирекорд на фронте
aimg Юлия Капитонова
Россия скатилась к "шаговому наступлению" в Украине, - ISW Фото: российские войска аномально забуксовали в Украине (Getty Images)
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За последний год скорость российского наступления на фронте сократилась в 16 раз. Так, в июне оккупанты смогли захватить считанные десятки километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В течение июня 2026 российские войска захватили или зашли на территории Украины общей площадью около 30,42 кв. км. В среднем они продвигались на 1,01 кв. км в сутки.

Для сравнения, аналитики привели данные за июнь 2025 года. Тогда армия РФ захватила 481,25 кв. км украинской территории, продвигаясь в среднем на 16,04 кв. км в день.

То есть темпы вражеского наступления сократились примерно в 16 раз.

Также в ISW отметили, что более года территориальные достижения России остаются медленными и постепенными.

Кстати, даже значительно более высокие темпы продвижения, которые фиксировались в 2025 году, аналитики характеризовали как вялое продвижение. Поэтому в этом году ситуация для врага существенно ухудшилась - россияне побили новый антирекорд в скорости своего наступления.

По словам аналитиков, фактически армия РФ скатилась до "шагового наступления". Она не в силах совершать глубокие прорывы на фронте. В настоящее время противник продвигается только на небольших участках - на сотни метров или несколько километров.

Для Сил обороны Украины это открывает новое "окно возможностей". Они могут не только более эффективно уничтожать личный состав врага, но и реализовывать новые контрнаступательные операции.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 июля Силы обороны атаковали один из крупнейших российских НПЗ. Сейчас там бушует пожар.

Из-за ежедневной "бавовны" цены на бензин в РФ демонстрируют самый стремительный рост за последние 20 лет.

В настоящее время Кремль ищет разные способы, чтобы стабилизировать ситуацию. К примеру, выпрашивает помощь у Казахстана.

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