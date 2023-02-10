Россия сократит добычу нефти из-за эмбарго ЕС и ценового потолка

Добыча нефти в России вопреки многочисленным прогнозам о снижении на фоне западных санкций вторжения в Украину выросла на 2% в прошлом году до 535 млн тонн (10,7 млн баррелей в сутки) благодаря скачку продаж в Азию, особенно в Индию и Китай.

Однако после множества новых санкций со стороны Запада Россия сталкивается с новыми проблемами в добыче нефти, ключевого источника доходов государственного бюджета.

"Да, такие риски есть... мы их оценим в ближайшее время", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном снижении добычи нефти в этом году.

По его словам, Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в стуки.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

Страны "Большой семерки", Европейский союз и Австралия договорились с 5 декабря запретить использование предоставляемого Западом морского страхования, финансирования и посредничества в отношении российской морской нефти по цене выше 60 долларов за баррель в рамках западных санкций против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

ЕС также ввел запрет на закупку российских нефтепродуктов и установил предельные цены с 5 февраля.