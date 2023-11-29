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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия воспользуется переговорами для изменения стратегии в следующем этапе войны, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация воспользуется переговорами для внесения коррективов в свою военную стратегию и наращивания разрушительных действий на следующем этапе войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, российские террористы, начиная полномасштабное вторжение в Украину, исходили лишь из желания:

  • тотально уничтожить субъектность и суверенитет страны;
  • захватить и разорить как можно больше украинских территорий;
  • поставить во главе страны марионеточное правительство; 
  • оставить Украину в зависимости от России. 

"Более масштабный план России предусматривал путем инициирования кровопролитной войны с Украиной напугать западные элиты, начать процесс реставрации СССР и обеспечить дальнейшее агрессивное доминирование на Европейском континенте", - добавил советник главы Офиса президента. 

Подоляк призвал прекратить жить в иллюзиях, поскольку Россия никогда не вела переговоры, а лишь ультимативно требовала признать ее право убивать. Сегодня же враг заявляет о необходимости "выполнения всех задач "СВО", юридического признания прав собственности на все аннексированные территории и избежания ответственности за массовые демонстративные военные преступления.

Любые заявления террористов о "переговорах" на фоне массовых убийств гражданских, системного обустройства на оккупированных территориях пыточных, фильтрационных лагерей, а также похищения детей - попытка оправдать агрессию, избежать ответственности, снять с себя обвинения в односторонней агрессии с очевидными геноцидными намерениями, а также получить паузу в войне. 

"Чтобы за время паузы окончательно погрузить партнеров Украины в информационный хаос, внести коррективы в свою военную стратегию, обновить военные производства и резко нарастить разрушительные действия на следующем этапе войны. Россия никогда не предлагает реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение", - отметил Подоляк. 

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

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