Россия созывает Совбез ООН по Украине: о чем будут говорить
Фото: Россия созывает Совбез ООН по Украине (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Россия инициировала 9 декабря заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки Украине вооружений Западом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график заседаний ООН.
Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).
Отметим, что Россия активно добивается уменьшения финансовой и военной помощи Западу Украине, признания незаконной аннексии Россией украинских территорий и ограничения военной активности НАТО и Запада в Европе.
Напомним, в ноябре Совбез ООН не принял резолюцию России по созданию комиссии для расследования "военно-биологической деятельности" Украины и США.
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