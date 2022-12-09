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Россия созывает Совбез ООН по Украине: о чем будут говорить

Новина українською →
Нью-Йорк, Пятница 09 декабря 2022 07:11
Россия созывает Совбез ООН по Украине: о чем будут говорить Фото: Россия созывает Совбез ООН по Украине (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Россия инициировала 9 декабря заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки Украине вооружений Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график заседаний ООН.

Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Отметим, что Россия активно добивается уменьшения финансовой и военной помощи Западу Украине, признания незаконной аннексии Россией украинских территорий и ограничения военной активности НАТО и Запада в Европе.

Напомним, в ноябре Совбез ООН не принял резолюцию России по созданию комиссии для расследования "военно-биологической деятельности" Украины и США.

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