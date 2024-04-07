Россия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске, есть жертва (фото)

Ночная атака

Этой ночью Россия выпустила по Украине управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов". Силы противовоздушной обороны сбили все 17 дронов.

Однако были попадания в Одессе, Харькове и Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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