Россия отменила визы для Грузии и готовится возобновить авиарейсы. Реакция Тбилиси

Согласно указу Путина, с 15 мая граждане Грузии могут попасть на территорию России без визы и находиться в течение 90 дней. Исключение - длительное пребывание для работы и обучения.

Кроме того, Путин подписал указ об отмене действовавшего более трех лет запрета на авиасообщение с Грузией. Российское правительство уже заявило, что авиакомпании РФ уже готовятся к возобновлению рейсов.

"Сейчас перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", - заявили в Министерстве транспорта РФ.

Реакция Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала указы российского диктатора Владимира Путина "очередной провокацией".

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемо, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию", - написала она в Twitter.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия ввела запрет на полеты в Грузии в июле 2019 года после инцидента с депутатом-коммунистом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым. Его появление в парламенте спровоцировало волну протестов и беспорядков.

По указу главы Кремля, российским авиакомпаниям было запрещено совершать полеты в Грузию. Минтранс РФ принял решение об остановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

Напомним, недавно в правящей партии Грузии снова выступили за безвиз с Россией.

Перед этим правительство Грузии уже заявляло о намерении возобновить авиасообщение с Россией. Однако президент Саломе Зурабишвили выступила против.

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