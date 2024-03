Семеро граждан Индии опубликовали видеообращение, в котором заявили, что их заставляют воевать за Россию против Украины.

Они якобы приехали в Россию, чтобы встретить Новый год в конце декабря 2023 года. Затем, по их словам, турагент предложил им также посетить Белоруссию, на что они согласились.

"Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы приехали в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом исчез", - сказал гражданин Индии.

После этого их задержала милиция и передала лицам, принимающим решения, которые заставили их подписать документы. Поскольку документы были написаны на русском языке, индийские граждане не понимали их содержания, но все равно подписали.

23-year-old man who said he is from Gurdaspur Punjab GagandeepSingh called to appeal to help them return to India; 7 из них, которые могут в России быть готовы к тому времени, без всякого тренировки, к борьбе бой в Украине