Россия ежемесячно мобилизует на войну в Украине более 20 тысяч человек, - ГУР

"Более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться различными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают", - заявил он.

По его словам, российское командование широко практикует "принудительное подписание контракта" с бывшими военнослужащими.

"Когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт и в принципе обратно человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте", - пояснил Юсов.

При этом он отметил, что "говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к их родине не приходится, особенно, когда речь идет о депрессивных регионах".

Кроме того, Юсов добавил, что Кремль предпочитает скрытую мобилизацию и избегает массового привлечения к боевым действиям населения европейской части РФ.

Мобилизация в России

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Недавно британская разведка сообщила, что до президентских выборов в марте следующего года на территории России еще одна мобилизация маловероятно. Кремль будет избегать непопулярных решений.

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