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Россия расширяет сеть информаторов в оккупированной части Херсонской области, - ЦНС

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Суббота 29 июля 2023 14:22
Россия расширяет сеть информаторов в оккупированной части Херсонской области, - ЦНС Фото: Россия расширяет сеть информаторов в оккупированной части Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация во временно оккупированной части Херсонской области пытается привлечь большее количество коллаборантов и лояльных к врагу жителей для выявления граждан с проукраинской позицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Также враг планирует выискивать не только гражданских, которые имеют проукраинскую позицию, но и тех, кто оказывает помощь нашим воинам.

"В частности, введена система сбора информации с помощью "доносов" и "информирования о подозрительных действиях или высказываниях", которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий", - добавляет пресс-служба.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережной части Херсонской области, враг активно обстреливает ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы.

По словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, только за минувшие сутки, 28 июля, российские оккупанты совершили 29 обстрелов, выпустив 126 снарядов из минометов, артиллерии, танков, авиации и БПЛА.

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