Россия начала учения с применением межконтинентальных баллистических ракет

В Минобороны РФ сообщили, что в Ракетных войсках стратегического назначения начались учения с применением ракет с ядерными боеголовками. В учениях задействованы межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс".

По данным ведомства, полки МБР в Свердловской области и Алтайском крае "будут развернуты на полевых позициях".