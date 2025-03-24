Россия начала учения с применением межконтинентальных баллистических ракет

Россия начала военные учения с применением ракет с ядерными боеголовками. В учениях задействованы межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости и Министерство обороны России.
В Минобороны РФ сообщили, что в Ракетных войсках стратегического назначения начались учения с применением ракет с ядерными боеголовками. В учениях задействованы межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс".
По данным ведомства, полки МБР в Свердловской области и Алтайском крае "будут развернуты на полевых позициях".
Стоит отметить, что это не первые военные учения в России такого рода.
В частности, в феврале сообщалось, что РФ проводит учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье.
"Ярс" (РС-24) - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) твердотопливного типа. Принят на вооружение в 2010 году. Дальность полета: до 12 000 км. Боеголовка: разделяющаяся головная часть с несколькими ядерными боезарядами.
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