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Россия начала информационную операцию "Мир": в чем она заключается

Иллюстративное фото: Россия начала информационную операцию "Мир" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне начали проведение информационной операции "Мир", целью которой является размытие украинской формулы мира в странах Запада и Глобального Юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

По информации ЦПД, первые признаки такой операции - это появление большого количества фейковых мирных планов с различными предложениями, а также конспирологические теории о "начале тайных переговоров". 

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что такую информационную повестку распространяют как пропагандисты внутри РФ, так и эксперты на информационных площадках Азии, Ближнего Востока и в странах Запада. "Мирные инициативы" также комментирует сам российский диктатор Владимир Путин. 

"Главная логика действий россиян - создать белый шум, сработать на часть общества, которая готова на мир любой ценой", - объяснил Коваленко. 

По его словам, Россия не готова к справедливому миру и продолжает наращивать свои возможности для дальнейшей войны. При этом при помощи таких фейков она хочет создать иллюзию, что Украина не хочет мира. 

Коваленко отметил, что единственным признаком готовности РФ к миру будет присутствие ее представителей на втором саммите мира. 

Ультиматум Путина

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин предложил Украине начать "мирные переговоры". Но только при условии, если украинские воины выйдут из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такие заявления, провел параллель между главой Кремля и нацистским диктатором Адольфом Гитлером.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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