Россия развернула на фронте батальон из украинских военопленных, - ISW

Российская Федерация официально развернула на передовой батальон, сформированный из украинских пленных. Это серьезное нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, 28 декабря росСМИ сообщили, что вблизи поселка Урожайного на западе Донецкой области в боевых действиях впервые приняли участие бойцы батальона "Богдан Хмельницкий", который сформирован из украинских военнопленных и подчинен формированию "Каскад" "МВД" "Донецкой народной республики" (ДНР).

Днем ранее российские СМИ сообщали, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в РФ и отправил их на обучение, а в начале ноября доставил их на запад Донецкой области.

По оценке экспертов ISW, использование украинских военнопленных в батальоне "Богдан Хмельницкий" является вероятным нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Документ запрещает использование пленных в военной деятельности на стороне захвативших их властей, а также утверждает, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий".

Кроме того, военнопленный не должен "быть использован на работах, которые являются нездоровыми или опасными по характеру".

Расстрел украинских военнопленных

На днях во время боевого столкновения с украинскими бойцами вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области оккупанты взяли в плен трех украинских защитников и расстреляли их на месте.

Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Убитые были военнослужащими 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

Следователи установили, что к расстрелу могут быть причастны оккупанты из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ, известной как "Псковская десантная дивизия".

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