Росія розгорнула на фронті батальйон з українських військовополонених, - ISW

Російська Федерація офіційно розгорнула на передовій батальйон, сформований з українських полонених. Це серйозне порушення Женевської конвенції про військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, 28 грудня росЗМІ повідомили, що біля селища Урожайне на заході Донецької області в бойових діях уперше взяли участь бійці батальйону "Богдан Хмельницький", що сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню "Каскад" "МВС" "Донецької народної республіки" (ДНР).

Днем раніше російські ЗМІ повідомляли, що батальйон завербував близько 70 українських військовополонених із виправних колоній у РФ та відправив їх на навчання, а на початку листопада доправив їх на захід Донецької області.

За оцінкою експертів ISW, використання українських військовополонених у батальйоні "Богдан Хмельницький" є ймовірним порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Документ забороняє використання полонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила, а також стверджує, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у місцях, де він може піддаватися впливу вогню у зоні бойових дій".

Крім того, військовополонений не повинен "бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером".

Розстріл українських військовополонених

Днями під час бойового зіткнення з українськими бійцями поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області окупанти взяли у полон трьох українських захисників і розстріляли їх на місці.

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Страчені були військовослужбовцями 82-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

Слідчі встановили, що до розстрілу можуть бути причетні окупанти з 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ, відомої як "Псковська десантна дивізія".

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