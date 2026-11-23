Спутниковые снимки, проанализированные журналистами, свидетельствуют, что в течение 2026 года на территории гарнизона Каменка в Карельском перешейке снесли значительное количество зданий. Среди них - старые ангары, другие хозяйственные постройки, две столовые и две казармы. После расчистки территории там приступили к новому строительству.

По информации Yle, на этом месте обустраивают учебный центр, предназначенный для боевой и стрелковой подготовки.

Гарнизон Каменка расположен примерно в 60 километрах от финской границы. До перехода этой территории под контроль России населенный пункт назывался Каукярви и входил в муниципалитет Ууденкоркко.

В Каменце дислоцируется 69-я мотострелковая дивизия – одна из самых крупных сухопутных группировок российской армии, ориентированных на финское направление. Территорию гарнизона также используют как полигон и место подготовки военнослужащих к боевым действиям.

По данным Yle, подразделения этой дивизии принимают участие в войне против Украины, в том числе воюют на Харьковском направлении.

Как Россия усиливает военное присутствие на территории Финляндии

Решение об усилении военного присутствия на севере Россия приняла в 2024 году. Тогда же был восстановлен Ленинградский военный округ. Ожидается, что численность российских войск вблизи Финляндии вырастет в несколько раз по сравнению с предыдущим периодом.

Масштаб перемен в Каменке заметен и по сравнению с тем, какие силы там размещали раньше. В конце 1990-х годов в гарнизоне находилась бригада численностью около 4400 военнослужащих. Теперь там дислоцируется дивизия, которую планируют увеличить до 11 тысяч военных. В то же время ее формирование еще не завершено.

Россия ранее объясняла планы наращивания военных сил на северном направлении вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Строительство новых объектов ведут и в другом гарнизоне – Кирилловском, или Перкъярве. Он расположен примерно в восьми километрах к востоку от Каменки. В прошлом году там построили большой строительный комплекс, а также несколько меньших цехов.